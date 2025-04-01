Tolga Şirin: Gösterilerde maske takmak, tek başına bir suçun ya da şiddet eyleminin göstergesi değildir

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Gösterilerde maske takmak, tek başına bir suçun ya da şiddet eyleminin göstergesi değildir. Aksine, kimi zaman anayasal hakların (ifade özgürlüğü, sağlık hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi) bir parçası ve güvencesidir. Yasa koyucunun amacının kamusal güvenliği korumak olduğunu varsaysak bile, bu amacın gerekçesiyle araç arasında ölçü bulunmalıdır. Barışçıl bir eylemciyi salt maske taktığı gerekçesiyle cezalandırmak, bu ölçüyü açıkça bozar.

Yargının yapması gereken şey, göstericinin maske takma nedenini, gösterinin niteliğini, kişinin barışçıl olup olmadığını ve başka bir anayasal hakkın devreye girip girmediğini somut olarak değerlendirmektir. Soyut ve otomatik cezalandırma anlayışının hem iç hukukta hem uluslararası hukukta artık geride kalması gerekir.

Unutmayalım: Anayasa, yalnızca sessiz ve kimliksiz yurttaşları değil; inancını, fikrini, rengini, maskesini barışçıl yollarla taşıyanları da korumak için vardır. Kişilerin “anonim kalma hakkı”, sosyal medya ve sanal dünyaların dışında, fiziksel dünyada da karşılık bulmalıdır.

Tolga Şirin’in yazısı