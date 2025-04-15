Tolga Şirin: Anayasa'nın 34'üncü maddesinde güvenceye alınan toplanma özgürlüğü 'herkes' için tanınmıştır, çocukları da kapsar

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin farklı şehirlerinde lise öğrencilerinin düzenlediği barışçıl protestolar, hem kamuoyunun ilgisini hem de bazı bazı kesimlerin sert tepkisini çekti. Oysa bu eylemler, çocukların siyasi özne olarak görülmesi ve temel haklarının tanınması bakımından önemli bir anayasal meseleyi gündeme taşıyor. Çocuklar toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanıp protestolara katılabilirler mi? Evet, katılabilirler. Dediğim gibi, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplanma özgürlüğü, “herkes” için tanınmıştır; bu ifade çocukları da kapsar. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi de çocuklara bu hakkı açıkça tanır.

Kabul edilen görüş, çocukların da birey oldukları ve yeterli kapasiteye sahip olduklarında bireysel ya da toplu şekilde görüşlerini ifade edebilecekleri yönündeydi. Bu anlayış, çocukların sadece ebeveynleri/velileri/öğretmenleri aracılığıyla korunması gerektiğini değil, aynı zamanda onlardan da korunmaya ihtiyaç duyabileceklerini hesaba katar.

Protesto toplanmalarında “izin” alınmaması disiplin cezası gerektirir mi? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 2022 yılında değiştirilen 164/2(ç) maddesine göre, okul binasında veya eklentilerinde izinsiz gösteri, etkinlik ya da toplantı düzenlemek ya da bunlara katılmak, 1-5 gün arasında okuldan uzaklaştırma cezasını gerektirir. Ancak bu düzenleme hukuki açıdan sorunludur. Anayasa, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını “izin almadan” yapılabilecek bir hak olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu yönetmelik hükmü, Anayasa’nın bu lafzına da açıkça aykırıdır.

Tolga Şirin’in yazısı