Tolga Şardan: TSK'yı sarsan süreçte üstü kapalı cümlelerle 'Cumhurbaşkanlığı'nın da yaşananlarda rolü var' demek isteniyor sanki

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Teğmenlerin sahada kalma gerekçesi: Cumhurbaşkanlığı koruma önlemleri!

Tutanak, 30 Ağustos 2024 tarihini taşıyor. Ancak, saat kaçta hazırlandığına ilişkin bir kayıt yok!

Gelelim, tutanağın kanımca en önemli olan bölümüne.

Dört komutanın imzasını taşıyan tutanakta, KHO’daki yemin töreninde yaşananlar yedi maddede anlatıldı.

Tutanağın ilk maddesi aynen şöyle:

“(…) 30 Ağustos 2024 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda icra edilen diploma ve sancak devir teslim töreni, tören geçişinin saat 18.30’da tamamlanmasını müteakip mezun olan teğmenler, şeref tribününün karşı istikametindeki paravanın arkasına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında çıkışlar kapatıldığından mezun teğmenler tabur bölgesine gönderilememiştir. (…)”

Buradaki ilk cümleden anlaşılan; teğmenlerin, töreni izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma önlemleri sebebiyle tören alanındaki “paravan arkasında” zorunlu olarak bekletildikleri.

Son cümleye göre ise; teğmenler aslında tabur bölgesine gönderilecekti ancak Erdoğan’ın koruma önlemleri nedeniyle alandan ayrılamadılar. Böylelikle belki de tabur alanında yaşanması muhtemel süreç, asıl tören alanında gerçekleşti!

Tutanağın ikinci maddesinde ise şu bilgiye yer verildi:

“(…) Teğmenler, anılan paravan arkasında beklerken sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı stattan ayrılmış, güvenlik tedbirleri sebebiyle diğer davetliler bir süre bekletilmiştir. (…)”

Demek isteniyor ki; teğmenler, tabur alanına gönderilemediği ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet erkanının alandan ayrılması sırasındaki güvenlik önlemleri nedeniyle diğer davetliler yani aileler alanda kaldı. Teğmenlerinde paravan arkasından çıkarak ailelerinin önünde böylesi bir süreç yaşandı!

Özetle; KHO yönetimince, siyaseti ve TSK’yı sarsan süreçte üstü kapalı cümlelerle “Cumhurbaşkanlığı’nın da yaşananlarda rolü var” demek isteniyor sanki.

Tolga Şardan’ın yazısı