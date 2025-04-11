Tolga Şardan: Teşkilatı yönetenler pek kabul etmese de artık Türk polisinde liyakat, Atatürk ilkelerine bağlılık gibi parametreler yok oluyor

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Polislerin üniformasında “Sekiz Köşeli Yıldız” kullanılır. “Sekiz Köşeli Yıldız”, Sultan Abdülaziz tarafından “Nişan-ı Osmani Şemsesi” adıyla, devlet hizmetinde üstün başarılar göstermiş olan kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalyaydı. 10 Nisan 1845’teki Polis Nizamnamesi ile kurulan teşkilatın arması oldu sonraları. Köşelerinde şu tanımlar vardır: Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Tarafsız, Yurt Sevgisi, Üniformaya Saygılı, Ulus Sevgisi, Bayrağa Saygılı ve Bilgili.

Türk Polisi, üniformasında tam 180 yıldır bu armayı takıyor. Ancak söz konusu üniformayı giyerek ülkesine ve halkına hizmet amacında olan teşkilat mensuplarından kaçı bu armanın anlamını biliyor, biraz şüpheli maalesef. Elbette sadece Sekiz Köşeli Yıldız’ın değil, üniforma giymenin de ne anlama geldiğini bilen teşkilat mensupları var. Sayıları her geçen gün azalsa da “iyi” örnekleri görmek mümkün, her türlü olumsuzluğa karşın. Bugün itibarıyla 181 yılına giren polis teşkilatının bu tanımlarla olan fotoğrafını çekmeye kalksam, yazıya yer yetmez. Çok derine inmeden ya da detaya girmeden bir tablo ortaya koymak gerekirse, yaklaşık 40 yıldır gazeteci konumunda “yakından” takip ettiğim Türk Polisi, AKP iktidarında olduğu kadar politize olmadı ne yazık ki.

1980 öncesinde teşkilat, Pol-Der ve Pol-Bir şeklinde iki tarafa ayrılmış olsa da o dönemde bile Sekiz Köşeli Yıldız’daki “Atatürkçü” ve “Cumhuriyetçi” tanımlarına bağlıydı. Oysa 12 Eylül’den sonra başlayan İslami akımlarla birlikte 2025’e geldiğimizde bu iki ilkenin, siyaset eliyle sürekli erozyona uğradığını/uğratıldığını görmek gelecek kuşaklar için endişe verici sinyallerin oluşmasına neden oluyor ne yazık ki. Halen teşkilatı yönetenler pek kabul etmese de artık Türk Polisi’nde liyakat, bilgi, Atatürk ilkelerine bağlılık, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık kurallarına sadık kalmak gibi parametreler yok oluyor. Yerine, her geçen gün yenilerini duyduğumuz tarikat ve cemaatlere bağlılık, tarikat ve cemaatlerin önde gelenlerinden referanslar, liyakatsizlik, üniformaya saygısızlık örnekleri kamuoyuna yansıyor. Bu gücü arkasına alanlara bir de makam ve mevki peşinde koşmayı eklediğinizde yok olan parametrelere sahip olan teşkilat mensuplarının sayısı da sıfıra doğru gidiyor.

Tolga Şardan’ın yazısı