Tolga Şardan ‘MİT yazısı’ nedeniyle gözaltına alındı

T24 yazarı Tolga Şardan, ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: Alican Uludağ / Twitter

T24’ün aktardığına göre İstanbul başsavcılığı, söz konusu yazı nedeniyle Şardan hakkında re’sen (kendiliğinden) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Eğer Şardan bu suçtan yargılanırsa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Gazeteci Alican Uludağ’ın paylaştığı fotoğraflara göre T24 yazarı, sivil polisler tarafından evinden gözaltına alınıp sivil bir minivana bindirildi.

Polis ekipleri ayrıca Şardan’ın evini aradı.

Ne olmuştu?

Şardan ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine hazırladığı raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son beş-altı yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu’ yazmıştı.

T24 yazarı ayrıca, ‘savcılar, hakimler ve avukatlar arasında ilişki üçgeni olduğunu’ söyleyerek şunları demişti: “Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor.”

‘Raporun diğer bölümünde adliyelerin fotoğrafının çekildiğini’ söyleyen Şardan, ‘MİT’in Bakırköy Adliyesi’nde önemli ve ilginç bulgulara ulaştığını’ öne sürmüştü: “Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi’nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor. Yine yürütülen adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde ‘adli kontrol şartıyla tahliye’ kararların daha kolay alınıyor.

Yanı sıra Bakırköy Adliyesi’nde görevli kimi savcı ve hakimlerin parasal ilişkileri konusunda da MİT tarafından tespitler yapıldı. Adliyelerde yaşanan sorunlarda ikinci sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi geliyor. Çağlayan Adliyesi’nden çıkarılan pek çok sıkıntılı karar bulunduğu yine MİT’in raporunda yer buldu.”

Şardan, ‘Erdoğan’ın MİT üst düzey yöneticileriyle görüşerek daha detaylı bilgi aldığının konuşulduğunu’ yazarak şunları demişti: “Hatta Erdoğan’ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.”