Tolga Şardan: İçişleri Bakanlığı müfettişleri dosyaya bakan polislerin odalarından çıkmalarını yasakladı

Müfettişlerin, “anayasal düzenin değiştirilmesi girişimi” iddiasıyla araştırma yaptığı bilgisi var.

Hatta salı gününden itibaren başlayan ve gece yarısına kadar devam eden ifade alımında müfettişler pek görülmeyen uygulama gerçekleştirdi. Şöyle ki; ifadesine başvurulacak personelin odalarından çıkması yasaklandı. Sadece müfettişlerin ifade alması sırasında odalarından çıkmalarına izin verildi. Şüpheli ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek olanların birbirleriyle temas kurması önlendi böylelikle.

Ayrıca, bir de işkence ve usule aykırı işlem yapıldığı iddiaları var. Müfettişlerin, suçla mücadeledeki sistemin saygınlığını korumak amacıyla bu iddiaları da araştırmaları elzem elbette.

Peki soruşturmanın iki kilit ismi ne ifade verdi?

Emniyet Müdür Yardımcısı Çelik, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. İşlemlerin mevzuat çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Diğer isim Demircan ise, topu amirlerine attı. Demircan, tüm işlemlerin sıralı üst amirlerinin bilgisi dahilinde yaptığını kaydetti. Demircan, verdiği bu bilgiyle aynı zamanda Çelik’i de ateşe attı.

Müfettişler, düne kadar yaptıkları çalışmayı ön rapor halinde İçişleri Bakanlığı’na sundu. Bakanlıkta yapılan değerlendirme sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrasında açığa alındılar. (Mevzuat gereği üç polis müdürünün kimliklerine ve silahlarına el konuldu.)

Dün akşam saatlerinde yaşanan bu gelişme, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in konumunu daha da zorlaştırdı doğal olarak.

Tolga Şardan’ın yazısı