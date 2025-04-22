Tolga Şardan: İçişleri Bakanlığı, iktidar ile muhalefet belediye başkanlıkları arasında 'çifte standart' yaratıyor

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Müfettişleri raporuna bakıldığında, İBB’nin en son genel teftişi ve denetimi 31.01.2012’de yapılmıştı. Yani tam 13 yıl önce! İBB’deki güncel teftiş için takvim 31.01.2012 olarak alınması gerekirken; 4 müfettişe verilen görev onayında teftiş ve denetim yapılması istenilen tarih ise, 01.01.2020 ve sonrasıydı! Aradaki 8 yıl, bizzat İçişleri Bakanlığı’nca teftiş ve denetim kapsamı dışına çıkartıldı. Bunun sebebi elbette belli; Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 2018’deki ilk seçim ve sonrası. Oysa, 2012 ile 2020 arasında AKP’li Kadir Topbaş ve Topbaş’ın görevden ayrılmasının ardından yerine gelen Mevlüt Uysal vardı İBB Başkanlık koltuğunda.

İçişleri Bakanlığı’nın, iktidar ile muhalefet belediye başkanlıkları arasında “çifte standart” yarattığı ortaya çıkıverdi böylelikle. Hatırlanacağı üzere, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasına neden olan bakanlık soruşturmasını yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişleri, belediye yönetiminden önce AKP dönemini de kapsayan belge ve bilgileri istedi. Ancak daha sonra işin sıkıntısı düşünülmüş olsa gerek, 2019 ve sonrasına ait belgeleri talep etti. Kaldı ki, “kudretli” İçişleri Bakanlığı yaptığı öne sürülen Süleyman Soylu da bakanlığı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne genel teftiş ve denetleme için müfettiş görevlendirmesi yapamadı.

Soylu sadece 2022’de görevlendirdiği müfettişlere, İmamoğlu döneminde 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 3 yılda Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihale işleri, personel, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iş ve işlemlerini içeren özel teftiş yaptırdı. Zaten İmamoğlu göreve geldikten sonra, kendisinden önceki AKP dönemlerine ait dosyalara Soylu’nun bakanlığı döneminde Ankara’ya çekilmesinin sebebi de aynı. AKP’lilerin dönemini göz ardı eden bakanlık talimatıyla görev yapan müfettişler, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaklaşık 5 sayfalık değerlendirme yaptı. Müfettişler, İmamoğlu hakkındaki değerlendirmelerini 8 maddede toplarken, 2012’de İBB’yi denetleyen müfettişlerin, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’a yönelik 18 madde kaleme aldığı ortaya çıktı.

Tolga Şardan’ın yazısı