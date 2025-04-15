Tolga Şardan: AKP ile küçük ortağı MHP'nin yargı sistemi üzerindeki güç mücadelesi

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Ülkenin yargı sisteminin en tepesindeki kurum, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri yaklaşırken, yargı camiasında kulisler iyiden iyiye ısınıyor. HSK seçimlerine güçlü girmekte kararlı olan bireyler ve gruplar, siyasetteki gelişmeleri fazlasıyla yakından takip ediyorlar, bugünlerde. Yargıtay’da geçen hafta yaşanan üye değişimini de bu gözle bakmak gerekir. Aslına bakarsanız, söz konusu görevlendirmeleri, 3. Ceza Dairesi’nin kararlarından daha ziyade, Cumhur İttifakı’nın lokomotifi AKP ile küçük ortağı MHP’nin yargı sistemi üzerindeki güç mücadelesi olarak tanımlamak yanlış olmaz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her ne kadar açıklamalarında yargının bağımsız ve siyasetten uzak olduğunu iddia etse de sahada yaşananlar pek de Tunç’un dediği gibi değil, maalesef. Tunç, yargının ne kadar siyasetten uzak olduğunu açıklasa da yargı süreçlerinde durum çok farklı. İddiaya göre, şimdilerde epeyce kalabalık sayıdaki Yargıtay üyesi, tanıdıkları siyasilerle beraber HSK üyeliği kulislerine başlamış durumdalar. Dostumun bana aktardığı bu sayı, üç haneli. İşin doğrusu ben inanmak istemedim. Ama kendisi ısrarcı. Bu rakama göre Yargıtay’ın neredeyse üçte biri, HSK kulisi peşinde.

İlki, “Yargıda yılın düğünü” olarak hatırlanan düğün. Bu düğünde, 3. Ceza Dairesi Üyesi iken 9. Ceza Dairesi Üyesi atanan Şerafettin Saka’nın oğlu ile eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün kızı dünya evine girdi. Ankara’nın İncek bölgesinde Eylül 2023’te gerçekleşen düğüne özellikle iktidardaki AKP’li siyasetçilerin yanı sıra yargı camiasından eski ve yeni üst düzey isimler katıldı. Üstelik, düğünle ilgili haberlere “yargıda yılın düğünü” başlığını atan ise, iktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yönetimindeki ve yargı camiasında etkin olan internet haber sitesiydi.

Tolga Şardan’ın yazısı