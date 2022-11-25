Togg CEO’su: Daha rahat ulaşabilecek model 2027’de gelecek

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, fiyat olarak daha ulaşılabilir B-SUV otomobil modelinin 2027’de devreye girmesinin planlandığını söyledi.

2023’te üretilmesi beklenen maksimum araç sayısıysa 20 bin.

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Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Uzmanlar, yüksek fiyatları durdurmak için sıfır otomobillere getirilen matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin en fazla üç ay süreceğini belirtiyor.

Böylesine bir ortamda fiyatı henüz belli olmayan yerli otomobil Togg’un herkes tarafından ‘ulaşılabilir’ modelinin 2027’de devreye alınacağı bildirildi.

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtlayan Togg CEO’su Karakaş, ”İlk modele bugün C-SUV sınıfında araç alabilenler ulaşacak. Hedefimiz de bu. C-Sedan ve C-X Coupe’de aynı platformda ve aynı segmentte yer alan modeller olacak. Yani fiyatları birbirine yakın olacak. Bahsettiğiniz daha ulaşılabilir model ise evet 2027’de devreye girmesi planlanan B-SUV sınıfındaki model olacak. Bu model için 2025’ten itibaren yepyeni bir platform oluşturacağız” dedi.

Karakaş, 2023’te maksimum 20 bin adet üretim yapmayı hedeflediklerini bildirdi.