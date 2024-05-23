TL mevduat ve KKM’de zorunlu karşılık oranları artırıldı

Merkez Bankası (MB) TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu.
Faiz kararı sonrası MB likidite fazlasının sterilizasyonu için TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.
MB’nin açıklamasına göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye, uzun vadeli mevduat içinse sıfırdan yüzde 8’e çıkarıldı.
Kısa vadeli KKM’de zorunlu karşılık oranı yüzde 25’ten yüzde 33’e, uzun vadeli KKM’deyse yüzde 10’dan yüzde 22’ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.