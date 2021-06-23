TL, hafta başından beri kaybın yüzde 2,5’ini telafi etti

Türk lirasında dün günün ikinci yarısında başlayan toparlanma bugün de devam ediyor. Hafta başından beri TL’nin dolar karşısında kazancı yüzde 2,5’i buldu. TL’nin geçen hafta kaybı ise yüzde 6’ya yakındı.

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Altı günlük yükseliş serisini sonlandıran dolar/TL, dün sabah 8,80 sınırına dayandıktan sonra günün ikinci yarısında 8,65’in altına kadar çekilmişti. Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesiyle ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle gerileyen kur, bu sabah 8.61’e kadar indi. Avro/TL de 10,30’un altında değerleniyor.

Dolar kuru geçen hafta, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme öncesi 8,28’e kadar çekilmiş, ancak görüşmeden tatmin edici sonuçlar çıkmaması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma sinyalinin de etkisiyle hızlı bir ralliye başlamıştı.

Türkiye’nin risk primi bugün 383 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 19,10 seviyesinde.

TL’nin toparlanmasında, 1 Temmuz itibariyle yasakların kalkacak olması haberi, Rusya’dan turist kafilelerinin gelmeye başlaması ve yeni atılan swap adımları da etkili.

Uluslararası piyasalarda 1773 dolar seviyesinden tepki alan altının ons fiyatı ise 1780 doların biraz üzerinde. Yurt içi piyasada altının gram fiyatı ise 494 TL seviyesinde.