Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer’in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
26 Ocak 1940’da dünyaya gelen sanatçı, 1952’de Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’ne başladı. Gökçer, 1958’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sanatçı kadrosuna yer aldı.
Sinemaya 1965’te ‘Taçsız Kral’ filmiyle başlayan, ardından tiyatroya yönelen sanatçı, ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ adlı müzikalde başrol ‘Hürmüz’ü canlandırdı.
Gökçer, 1988’de Devlet Sanatçısı ünvanına sahip olmuştu.
1964’te tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer’le evlenen Gökçer’in, Aslı Gökçer Oba adında bir kızı var.