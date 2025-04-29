Titanik'te yazılan son mektup rekor fiyata satıldı

Batmadan hemen önce Titanik’te yazılan mektup, yaklaşık 400 bin dolara (yaklaşık 15 milyon 371 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Henry Aldridge & Son Müzayede Evi

Birinci sınıf yolcu Archibald Gracie, 10 Nisan 1912’de büyük amcasına “Güzel bir gemi ama bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” diye yazdı.

Mektubun posta damgası, Titanik’in batmadan önce uğradığı iki duraktan İrlanda’nın Queenstown kentindendi.

Gracie, 10 Nisan 1912’de Southampton’dan Titanik’e bindi ve kendisine birinci sınıf kabin C51 atandı.

Yolcu, kazanın olduğu gün gemiden atlayıp bir bota tırmanmayı başardı. Bir cankurtaran botundaki diğer yolcularca kurtarılıp RMS Carpathia’ya götürüldü.

New York’a döndüğündeyse deneyimlerini anlattığı ‘Titanik Hakkındaki Gerçek’ kitabını yazdı.

Ancak Gracie, geçirdiği hipoterminin etkisinden kurtulamadı ve 1912’nin sonlarında öldü.

Fotoğraf: Henry Aldridge & Son Müzayede Evi

Gracie’nin mektubunun 1500’e yakın kişinin öldüğü Titanik’teki tek örnek olduğu düşünülüyor.

Müzayedeci Andrew Aldridge, eseri “Müze düzeyinde sıradışı bir eser” diye tanımladı.

Müzayede evi Henry Aldridge & Son’a göre mektup ABD’den özel bir koleksiyoncuya beklenin çok üzerinde bir fiyata satıldı.