Timur Soykan: X-Ray cihazı konulunca serbest bölgeye muz sevkiyatı bıçak gibi kesilmiş

Bir yıl öncesine kadar Mersin Serbest Bölge’ye indirilen konteynerlerin geçirileceği bir X-Ray cihazı bile bulunmuyormuş.
Yani…
Uzun yıllardır Latin Amerika’dan gelen muz sevkıyatları kontrolsüz bir şekilde Serbest Bölge’deki depolara indirilip buradan çıkartılabiliyormuş.
Bir yıl önce X-Ray cihazı konulunca Serbest Bölge’ye muz sevkıyatı bıçak gibi kesilmiş.
En ilginci ise; o tarihten beri, Mersin Serbest Bölge’ye hiç muz gemisi gelmemiş.
Yıllarca kontrolsüz olan bu bölgeden acaba kaç ton kokain geçti. Belki son dönemde gördüklerimiz devasa kaçakçılık rotasının küçük kırıntılarıdır.