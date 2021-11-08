Timur Soykan: X-Ray cihazı konulunca serbest bölgeye muz sevkiyatı bıçak gibi kesilmiş

Bir yıl öncesine kadar Mersin Serbest Bölge’ye indirilen konteynerlerin geçirileceği bir X-Ray cihazı bile bulunmuyormuş.

Yani…

Uzun yıllardır Latin Amerika’dan gelen muz sevkıyatları kontrolsüz bir şekilde Serbest Bölge’deki depolara indirilip buradan çıkartılabiliyormuş.

Bir yıl önce X-Ray cihazı konulunca Serbest Bölge’ye muz sevkıyatı bıçak gibi kesilmiş.

En ilginci ise; o tarihten beri, Mersin Serbest Bölge’ye hiç muz gemisi gelmemiş.

Yıllarca kontrolsüz olan bu bölgeden acaba kaç ton kokain geçti. Belki son dönemde gördüklerimiz devasa kaçakçılık rotasının küçük kırıntılarıdır.

Timur Soykan’ın yazısı