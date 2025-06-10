Timur Soykan: Turizm bakanlığı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Yalın, Sertap Erener gibi sanatçıları yasakladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Yalın, Sertab Erener, Melike Şahin, Mabel Matiz ve Cem Adrian’ın arasında bulunduğu sanatçıların antik kent tiyatrolarında konser vermesini fiilen yasakladı. Organizasyon şirketlerine önce olumlu yanıt yazısı gönderen bakanlık, daha sonra organizatörleri arayarak “Bu isimler olmaz” dedi…

…Çok güvendiğim haber kaynaklarımdan edindiğim ve birkaç kanaldan teyit ettiğim bilgilere göre; organizasyon şirketleri, Efes Antik Tiyatro’da konserler düzenlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mayıs ayında başvuru yaptı. Temmuz ayında düzenlenecek bu konserler için dilekçeye yazdıkları isimler arasında Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin, Cem Adrian da vardı.

Timur Soykan’ın yazısı