Timur Soykan: İstanbul umuda yolculukta bir vahşet durağına dönüştü

İstanbul’un içinde gözden ırak, kayıtsız, kuralsız ve yabancı bir İstanbul daha var. Kentin ücralarına, gecekonduların apartmanlara dönüştüğü dar sokaklara dünyanın yoksulluğu sığıyor. Pakistan uyruklular, Afganlar, İranlılar, Afrika’dan gelenler… Hepsinin amacı Avrupa’ya geçiş için insan kaçakçılarına verecekleri parayı biriktirmek. Ucuza çalışıp bir evde onlarca kişi kalıyorlar.

Özellikle son beş yıldır büyük bir tehlike var: Göçmen fidye çeteleri…

Kayıtdışı, hiçbir hakkı, güvencesi olmayan hayatları sinsice avlıyorlar ve kadim şehrin arka sokaklarında büyük bir barbarlık yaşanıyor. Ama yabancının yabancıya dehşeti gündem olamıyor. Üstelik yaşananların çok küçük bir kısmından haberimiz oluyor.

Son olarak fidye cehennemi geçen hafta sosyal medya platformu Tiktok’a bir video olarak yüklendi. Pakistanlı 6 kişilik çete, Bayrampaşa’daki bir evde rehin tuttukları kurbanlarının görüntülerini paylaştı. 9 rehinin elleri ve ayakları beyaz bezlerle bağlanmıştı ve saldırganlar silah ve bıçak ile kameraya bakıp gülüyordu. Batuhan Çolak’ın haberine göre; Pakistanlı çete polis tarafından aranıyor.

İstanbul’un umuda yolculukta bir vahşet durağına dönüştüğü gerçeği her gün yeni örneklerle gözler önüne seriliyor.

Timur Soykan’ın yazısı