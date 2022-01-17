Timur Soykan: Irak ve Suriye merkezli tarikatların önüne turkuaz halı serildi

Siyasal İslam, Türkiye’de laikliği parçalarken Ortadoğu’nun şeyhleri ellerini ovuşturuyordu. AKP iktidarın tarikatlara sağladığı imtiyazlar ve dokunulmazlık onlara da eşsiz fırsatlar sundu. Irak ve Suriye merkezli tarikatların önüne turkuaz halı serildi.

O kadar hızlı yayılıyor ki; Türkiye merkezli tarikatlar bile mürit kaynaklarının tüketilmesinden rahatsız.

İşte bir örnek:

Henüz 40’lı yaşlardaki Irak Musul doğumlu şeyh, ‘Accan el Hadid El Hüseyni Er-Rifai’ adını almış. Kendisine verdiği kısa isim; ‘El Hüseyni’ yani ‘Hz. Hüseyin’in soyundan gelen’. Hem babasının hem de annesinin peygamber soyundan geldiğini iddia ediyor, müritleri ona ‘Seyyid Efendi Hazretleri’ diye hitap ediyor. Şanlıurfa’daki Hadid Aşireti’nin kapısını böyle açıyor. Hangi aşiret peygamber soyundan geldiği bir hikâyeyi geri çevirir.

Timur Soykan’ın yazısı