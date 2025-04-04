Timur Soykan: Gizli tanıkların komplo teorileri, niyet okumaları ve cahil tespitleri okuyanları şaşkına çeviriyor

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İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer kişilere yöneltilen soruların büyük çoğunluğunu gizli tanık ifadeleri oluşturuyor. Bu gizli tanıklar ifadelerinde ‘duydum’, ‘düşünüyorum’ gibi sözlerle görgüye dayalı olmayan iddialarda bulunuyor. Gizli tanıkların komplo teorileri, niyet okumaları, cahil tespitleri de okuyanları şaşkına çeviriyor.

Gizli tanıklar birbirini yalanlıyor:

Gizli Tanık Çınar: Hem Kültür AŞ. hem de Medya AŞ.’yi fiilen Emrah Bağdatlı yönetmektedir.

Gizli Tanık Meşe: Murat Ongun Medya AŞ.’nin başkanıdır. Kültür AŞ.’nin ise fiilen başkanıdır.

Gizli Tanık Meşe: Murat da bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı’ya iletir. (Gizli tanıklar birbirleriyle çelişiyor. Ama iki gizli tanığın ifadesi de İmamoğlu ve Murat Ongun’a soruluyor. Acaba hangisi doğru söylüyor.)

‘Duydum’, ‘Öyle konuşuluyor’, ‘Düşünüyorum’:

İsmi gizlenen tanık: Kültür AŞ.’yi de fiilen yöneten Mahir Polat’tır. (Bir tanığın ifadesi de gizli tanıklarla çelişiyor. Ayıkla pirincin taşını.)

İsmi gizlenen tanık: Bu para dağıtımına ilişkin bir gizli toplantı yapılıyor ise bahsettiğim Vedat isimli şahıs da büyük ihtimalle bu toplantılara katılıyordur.

İsmi gizlenen tanık: Ayrıca bir dönem belediye yetkililerinin bu paraları altına çevirip muhafaza ettiğine dair de duyumlarım vardır.

İsmi gizlenen tanık: Covid döneminde özellikle Advercity-BVA isimli şirkete belediye tarafından çok iş verildiği, bu şirketin gözetildiği konuşulmaktadır.

Timur Soykan’ın yazısı