Timur Soykan: 52 şirkete kayyum atanmasının gerekçesine 'yasadışı bahis' yazılması hukukçuları hayrete düşürdü

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19 Mart darbe girişiminden sonra yargı sürecindeki skandal uygulamaların sonu gelmiyor. İşte bir örnek daha: İBB’ye yönelik operasyonlardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İmamoğlu İnşaat’ın da bulunduğu 52 şirkete kayyum atanmasını istedi. Bu başvuru, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Sulh Ceza Hâkimi’nin 10 Nisan 2025 tarihli kararı şöyle başladı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı…”

Hâkim, karar yazısında CHP’nin İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili açılan davadan bahsediyor. Ancak karar metninde adı yazılan İBB Başkan danışmanı, iş insanı Ertan Yıldız bu yargılamada şüpheli ya da sanık değil. Karardaki tek yanlış bu da değil. Kararın devamında usulsüz bağış iddiasıyla açılan davada çok sayıda tanığın rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinme iddialarında bulunduğu ve 18 Ekim 2024 tarihinde re’sen soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. Ancak bu kararın gerekçesinde akıl almaz bir bölüm var. Hâkim aynen şöyle yazmış: “Şüpheli şahısların suç örgütü niteliğinden hareket ederek yasadışı bahis sitelerine para nakline aracılık etme ve finansal güvenlik konularında komisyon karşılığı hizmet verdikleri ve suça konu öncül suç kapsamında eylemler ile suçtan elde edilen geliri aklama eylemlerini yukarıda belirtilen şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlemiş oldukları hususunda kuvvetli tespitin bulunduğu…”

Yasadışı bahisle ilgili hiçbir suçlama olmamasına karşın kararda ‘yasadışı bahis’ öncül suç gibi sunuluyor. Hukukçular bunun kopyala-yapıştır bir karardan kaldığını düşünüyor, çünkü kararın önceki bölümlerinde de yasadışı bahisle ilgili hiçbir suçlama yok. İşte bu kararla; binlerce çalışanı olan, yurtiçi ve yurtdışında yatırımlara sahip, ihracat yapan 52 şirkete kayyum atandı.

Timur Soykan’ın yazısı

