Timur Akkurt: Bu yapay zeka iyi mi, kötü mü?

Yapay zekâ ile ilgili çok şey okuma, deneyimleme fırsatım oldu. Çok tuhaf bir süreçteyiz. Bu yapay zekâ iyi mi? Kötü mü? İşte cevabını kimsenin bilmediği soru bu… (aslında biliyoruz ama bilmiyormuş gibi de yapıyoruz.) Bir bakıyorsunuz harika bir şey, bir bakıyorsunuz eğer bunlar olursa geleceğimiz çok karanlık diyebiliyorsunuz. Benim gözlemlerim, düşüncelerim ne, gelin ben size onları paylaşayım. Bakalım ortak noktalar, aytıştığımız yerler var mı?

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Yapay zekâyı kullanmayı bilmek, ondan verimli bir şekilde faydalanmak mümkün.

Nasıl kullanacağız? Nasıl güveneceğiz?

Timur Akkurt’un yazısı