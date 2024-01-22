Time: İsrail’e destek dünya çapında azalıyor

Time dergisi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yönelik desteğin dünya çapında azaldığını yazdı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze’den İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti. İsrail daha sonra Gazze’de sivil yerleşim yerlerini ve hastanelerini hedef almıştı. Sivillere yönelik saldırılarınıysa devam ediyor.

Time’ın ‘Morning Consult’ isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre 43 ülkenin 42’sinde İsrail’e desteği azaldı.

Ankete, altı kıtadan 43 ülke katıldı ve 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı.

Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail’e karşı çoğunluğu ‘olumlu’ olan görüş, ‘olumsuz’a evrildi.

Japonya, Güney Kore ve Britanya’da da bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş oldu.

2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya’da İsrail’e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39’dan yüzde 62’ye, Güney Kore’de yüzde 5’ten yüzde 47’ye, Britanya’dan yüzde 17,1’den yüzde 29,8’e çıktı.

İsrail’e karşı olumlu tek ülke hala ABD

ABD’nin İsrail’e desteği azalmasına rağmen devam etti. İsrail’e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2’den yüzde 16’ya geriledi.

Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time’a yaptığı açıklamada, “Bu veriler, İsrail’in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor” dedi.