TikTok oyun piyasasında ‘büyük bir atağa’ hazırlanıyor

TikTok, oyun sektörüne adım atmak için Vietnam’da testler yapıyor. Hedef, kullanıcıların uygulamada geçirdikleri ortalama sürenin artırılması.

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TikTok, giderek daha fazla sayıda kullanıcının ilgisini çeken bir sosyal medya platformu. Geçen yılın sonunda internet güvenlik şirketi Cloudflare, TikTok’ın Google’ı geride bırakarak dünyanın en popüler çevrimiçi uygulaması olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya devi, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya erişiyor.

Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, TikTok’ın oyun piyasasına adım atmaya hazırlandığını ve kullanıcıların Vietnam’daki video paylaşım uygulamasında oyun oynayabilmeleri için testler yürüttüğünü söyledi. Uygulamaya sonbaharda bazı yenilikler gelebilir.

Şirketin yeni hedefi oyun oynamayı daha yaygın hale getirmek ve uygulamada geçirilen zamanı artırmak. Nüfusunun yüzde 70’i 35 yaşın altında olan, teknolojiye düşkün bir kitleye sahip Vietnam’ın TikTok için benzersiz bir test alanı olduğu konuşuluyor.

TikTok temsilcisiyse şirketin yaygın bir mini oyun türü olan HTML5’ı test ettiğini ancak henüz net bir bilgi veremeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, “Platformumuzu zenginleştirmenin ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri ve entegrasyonları düzenli olarak test etmenin yollarını arıyoruz” dendi.

TikTok geçen yıl HTML5 tabanlı Disco Loco adlı oyunu uygulama içinde çalıştırmak için oyun firması Zynga’yla işbirliğine gittiklerini duyurmuştu.