Ticari casusluk davası: Yüzlerce firmanın bilgileriyle rakip bankaya geçmiş

Banka yöneticisi E.K.D., dev holdinglere ait 1706 firmanın kredi bilgilerini alıp rakip bankaya geçti.

İki bankayı karşı karşıya getiren olay 2018 tarihinde yaşandı. E.K.D. ünlü bir bankanın ‘kurumsal bankacılık pazarlama yöneticisi’ olarak çalışıyordu. Bölümüyse plaza kurumsal şubesinden sorumlu şube koçluğuydu.

Bu bölüme 2017 yılında atanmıştı. 5 Şubat 2018 tarihinde bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankaya benzer bir pozisyonda çalışmaya başladı. İddiaya göre, banka, kendi içerisinde yaptığı rutin incelemelerde müşteri bilgilerini içeren üç adet dosyanın çıktısının alındığını tespit etti. Bankanın teftiş kurulu müfettişlerinin tespitlerine göre üç adet çıktıyı alan isim rakip bankaya giden E.K.D.’ydi.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre bu çıktılar arasında, bankaya ilişkin bilgiler ve çok sayıda müşteri bilgilerini içeren veriler yer alıyordu.

Çıktı alınan ilk dosyanın, ‘Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016’ isimli dosya olduğu saptandı. Dosyanın içeriğinde 3-6 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen etkinliğe banka tarafından davet edilen 100 üst düzey firma yöneticisinin iletişim bilgileri bulunuyordu.

668 müşterinin ithalat bilgilerini almış

‘Dış Ticaret- Kasım 2017’ başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci dosyada ise bankanın sekiz şubesinin 2016 ve 2017 yıllarına ait toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 yıllarına ait ithalat hacim bilgileri yer alıyordu.

Bir diğer çıktı alınan ‘Kurumsal Şube Kredili Müşteri’ isimli dosyada ise sekiz şubenin kredili olarak çalıştığı, üç dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait 1706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.

Üç yıla kadar hapsi istendi

Mağdur banka şikayetçi olunca E.K.D. hakkında İstanbul başsavcılığı tarafından hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan dava açıldı. Banka ve müşterilere ait sırları açıkladığı iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. E.K.D.’nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. E.K.D. ifadesinde suçlamaları reddetti.

Beraat istinaftan düştü

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda E.K.D. beraat etti. Mağdur banka, dosyayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle E.K..D.’nin cezalandırılması talebiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosyanın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ele alınması bekleniyor.