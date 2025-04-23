Ticaret Bakanlığı'ndan deprem fırsatçılarına: İdari yaptırımlar uygulanacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Marmara’daki depremden sonra konut fiyatlarını artıranlara idari yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

İstanbul dışındaki illerde konut fiyatlarının depremden sonra artırıldığı iddia edilmişti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan X hesabından şöyle dedi:

“Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır.”