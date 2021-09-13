Ticaret Bakanlığı, toptancı hallerinde denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında meydana gelen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 10 büyükşehirde bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak bugün saat 10:00’da denetim başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen haftaki bir konuşmasında, “İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişler, hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha yukarılara taşıyacağız” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ağustosta Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 19,25. Gıda enflasyonu ise yüzde 29 ile 28 ayın zirvesine ulaştı.



Akademisyenlerden ve eski bürokratlardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) ise TÜİK’in verileri gerçek gıda enflasyonunu açıklamak konusunda çok yetersiz. Bu hesaplamaya getirilen temel eleştiri sepetin içerisinde halkın gerçek tüketimini oluşturan gıda ürünlerinin yeterince yer almaması ve sepetin yıllık enflasyon hesaplamaları yaklaşırken, fiyatı azalan ürünlerle revize edilmesi. Ağustos ayında TÜİK’in 1,12 olarak ölçtüğü enflasyon ENAG’ın ölçümünde ise yüzde 4,06 çıktı.