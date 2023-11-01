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Yaramazlara biraz batar!

THY’de ‘altyapı’ krizi: İstanbul çıkışlı seferler son anda iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul çıkışlı seferleri İstanbul çıkışlı 19.00 – 22.00 arası seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iptal gerekçesinin network alt yapısından kaynaklandığını söyledi.


Twitter hesabından konuya ilişkin bilgi veren Üstün, alt yapıdaki sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını kaydetti.

Üstün, devamında şunları kaydetti:

“Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz.”

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