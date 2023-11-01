THY’de ‘altyapı’ krizi: İstanbul çıkışlı seferler son anda iptal edildi

Gazeteci Tolga Şardan, savcılık ifadesinde yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Şardan, İstanbul Anadolu başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili dilekçesinden sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Anadolu’nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapıldığını söyledi.