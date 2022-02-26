Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY, Türkiye’ye döneceklere ‘sabit ücret’le bilet satacak

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

Ülkede yaşananlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını belirtmişti. Ancak Lviv, Kiev ve Harkov’dan Diken’e konuşan vatandaşlar aksini söylüyor. Vatandaşlar, uçak fiyatlarının yüksekliğinden de şikayet ediyordu.


THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’den yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz” denildi.

Öte yandan, THY’nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.

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