THY doğruladı: Roma seyahati için uçak kiralanmış

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Roma seyahatinin tarifeli uçakla değil, kiralık uçakla yapıldığını açıkladı.

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İmamoğlu’nun geçen hafta ‘2027 Avrupa Oyunları, İstanbul’un imza töreni için onlarca gazeteciyle yaptığı Roma seyahati hem ‘israf’ hem de ‘gazeteci-siyasetçi ilişkisi’ açısından eleştiri konusu.

İmamoğlu eleştiriler üzerine seyahat masraflarınının İBB bütçesinden karşılandığını söylemişti.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de, “İmamoğlu Roma’ya giderken 37 bağımsız gazeteciyi seçti ve özel uçakla değil, THY’den ekonomi bileti alınarak gidildi” demişti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Emir’i yalanladı:

“İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir.”