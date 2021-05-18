Thodex soruşturmasında bir gözaltı daha

Kripto para borsası Thodex’in kapanmasının ardından başlatılan soruşturmada, şirketin finans departmanında çalışan R.A. gözaltına alındı.

Thodex’in geçen ay kapanmasının ardından çok sayıda kişi borsadaki paralarına ulaşamamış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Süreçte bir dava açılırken, şirkete de haciz işlemi uygulanmıştı.

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DHA’nın haberine göre hakkında gözaltı kararı çıkarılan R.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında altı tutuklu bulunuyor.