The Times yazdı: Hamas Türkiye’de üs kurmayı planlıyor

Britanya merkezli The Times, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın özel kalem müdürü Hamza Abu Shanab’ın evinde ‘Türkiye’de üs kurulması’ başlıklı bir belge bulduğunu iddia etti.

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Gazze’deki İsrail ordusunun ele geçirdiği dosyaları gördüğünü belirten The Times’ın haberine göre Hamas, Türkiye’de gizli bir üs kurmayı planlıyor.

Habere göre planda şunlar yazıyor: “Direniş güçlerini askeri, diplomatik ve ahlaki açıdan güçlendirecek, özel operasyonların üssü olacak askeri merkezler kurmak için hareket etmek gerekiyor. Bu nedenle gelecekte istihbarat ve askeri operasyonlar yürütecek bir güvenlik şubesinin yurt dışında kurulmasını öneriyoruz.”

İddiaya göre planda, Türkiye’de üssün kurulması için finansman ve gönderilecek personel detayları da yer alıyor. Fakat finansmanın kimden olduğu ve planı kimin yazdığına dair bir bilgi verilmiyor.