The Guardian yazmıştı: IŞİD’lileri sahte pasaportla kaçırmaya çalışanlara operasyon

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, IŞİD üyelerini sahte pasaportla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen üç kişi yakalandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, IŞİD üyelerinin Suriye’den gelerek sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ya da ABD’ye gittiğini yazmıştı.

Sahte pasaport kullanan 10’a yakın kişiyle görüştüğünü belirten gazete, bu kişilerin Suriye’den gelerek İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaptığını aktarmıştı.

ABD İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak “Türkiye’de IŞİD üyelerine gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan belgeler sağlayan özel bir satıcı var” demişti.

AA’nın haberine göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ‘istihbarat’ üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler ve Esenyurt’ta operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç.N., Türkmenistanlı B.M. ve Mısırlı M.K.M.M.N’yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, sahte olduğu belirlenen 11’i Türkmenistan’a ait olmak üzere 19 pasaport, 36 ikamet izin belgesi ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.