TGC Sedat Simavi Ödülleri’ne başvurular başladı￼￼

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 1977’den beri verilen ödüllere başvurular başladı. Başvurular 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17:00’de sona erecek.

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor.

Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. 3500’den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik postayla mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor.

Başvuru koşulları arasındaki bazı maddeler şöyle:

*Adaylar bir dalda ve bir eserle başvurabilir.

*Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir.

*Gazetecilik, karikatür, radyo ve televizyon dallarında aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.

*Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz.

*Fen ve sağlık bilimleri dallarında eserin son beş yıl içinde (01.10.2017–30.09.2022), diğer dallarda son bir yıl içinde (01.10.2021-30.09.2022) yayınlanmış ve üretilmiş olması gerekiyor. Bu dallarda yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az iki, en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor.

Şahsen de başvurulabiliyor

Kuruluşlar ve öğretim kurumlarının gösterdiği adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve TGC tarafından oluşturulan ön araştırma kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte seçici kurul değerlendirmesine sunuluyor.

Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler seçici kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici kurullar ekim ayının ikinci yarısından kasım ayının sonuna kadar TGC’de uygun gördükleri sayıda toplantılar yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım’a kadar ödül sekreterliğine bildiriyorlar.

Tören aralıkta

Medya yoluyla açıklanan ödüller aralık ayında törenle dağıtılıyor. 1977 yılından bu yana verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına www.tgc.org.tr internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının yönetmelik bölümünden ulaşılabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin [email protected] elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir.

Sedat Simavi Kimdir?

Öncü çalışmalarıyla adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu’nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı (1912), okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy’deki birliğine katıldı. 1916’da ‘Hande’ adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917’de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. Pençe, Casus ve Alemdar Vakası filmleri böyle doğdu.

‘Diken’ ve ‘İnci’ dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete çıkarma hedefini 21 Temmuz 1920’de ‘Dersaadet’le gerçekleştirdi. Onu Payitaht, Güleryüz izledi. 15 Mart 1933’te yayın hayatına atılan haftalık ‘Yedigün’le 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla TGC’nin kurulmasında öncü oldu.

Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanı seçildi. 1 Mayıs 1948’de Türkiye’nin en büyük tirajlı gazetesi Hürriyet’i yayımlamaya başladı. TGC başkanıyken üniversitede gazetecilik kürsüsünün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. 11 Aralık 1953’te hayatını kaybetti.

Seçici kurul üyeleri:

Gazetecilik

Bertan Ağanoğlu – Milliyet gazetesi yazı işleri müdürü

Sedat Ergin – Hürriyet gazetesi yazarı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu – iletişim akademisyeni

Vahap Munyar – Dünya gazetesi genel koordinatörü

Altan Öymen – Gazeteci, yazar

Fatih Polat – Evrensel gazetesi genel yayın koordinatörü

İbrahim Varlı – Birgün gazetesi genel yayın koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON:

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen – İletişimci

Göksel Göksu – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi

Prof. Dr. Nazife Güngör – Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ – Halk TV haber programcısı

Zeynel Lüle – TELE 1 TV programcısı

Dr. Erkan Oyal – İletişimci – sunucu

Doğan Şentürk– Fox TV Haber genel yayın yönetmeni

KARİKATÜR:

Behiç Ak – Cumhuriyet gazetesi çizeri

Hicabi Demirci – Çizer

Nuray Özger – TGC Genel Sekreter Yardımcısı

Sefer Selvi– Evrensel gazetesi çizeri

Emre Ulaş – Yeniçağ gazetesi çizeri

EDEBİYAT:

Filiz Aygündüz – Milliyet Sanat Dergisi genel yayın yönetmeni

Metin Celâl – Yazar, eleştirmen

Turhan Günay– Yazar, eleştirmen

Doğan Hızlan – Eleştirmen

Prof. Dr. Sevval Şahin Gümüş – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

İhsan Yılmaz – Hürriyet gazetesi kültür – sanat yönetmeni

İhsan Yılmaz – TGC Genel Saymanı

SOSYAL BİLİMLER:

Prof. Dr. Taner Berksoy – Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı

Niyazi Dalyancı – Gazeteci, yazar

Prof. Dr. Sema Erder– Şehir çalışmaları ve göç hareketleri uzmanı

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emre Kongar – Sosyolog

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi -Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlter Turan– İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Zafer Toprak – Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Türk Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi

FEN BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Taylan Akdoğan- Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton – İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Viktorya Aviyente – Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Durmuş Ali Demir – Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu – Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. İlhan İkeda – Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Önder Pekcan – Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi

Prof. Dr. Hakan Ürey – Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Yücel Yılmaz – Yerbilimci

SAĞLIK BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Özdemir Aktan – Genel cerrahi uzmanı

Prof. Dr. Selim Badur – Mikrobiyoloji uzmanı

Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu – Göz hastalıkları uzmanı

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi

Prof. Dr. Gökhan Demir – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiTıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

Prof. Dr. Önder Ergönül – Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Gül – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

Sibel Güneş – TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com genel yayın yönetmeni

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil – Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı

SPOR:

Gürcan Bilgiç – Sabah gazetesi spor yazarı

Bağış Erten – Eurosport Türkiye genel yayın yönetmeni

Şenes Erzik – UEFA – FIFA Onursal Üyesi – Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Attila Gökçe – Milliyet gazetesi spor yazarı

Arif Kızılyalın – Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni

Uğur Vardan – Hürriyet gazetesi spor yazarı

Esat Yılmaer – Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı