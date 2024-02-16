TFF’den tarihi adım: VAR kayıtları paylaşılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’deki VAR kayıtlarının paylaşılacağını duyurdu.

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TFF, Süper Lig’de uzun süredir beklenen kararı duyurdu. TFF’nin yazılı açıklamasına göre ligin 26’ncı haftasından itibaren VAR kararları yayınlanacak.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyuyla paylaşılacak.”