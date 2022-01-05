Statlara girişte ‘hatırlatma dozu’ kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda stadyumlara girişte artık 3’üncü doz aşısı olmayanların alınmayacağını duyurdu. Karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Stadyumlara giriş şartları hakkındaki bilgilendirme için 👉 https://t.co/KTZxED44HQ pic.twitter.com/H1JdMCAa0r — TFF (@TFF_Org) January 5, 2022

TFF sezonun başında stadyumlara giriş şartlarını yeniden düzenlemişti. Buna göre sadece aşı olanlar ve ‘corona’yı atlatanlar stadyumlara alınacaktı. Ancak Omicron varyantının etkisini arttırması sonrası ek tedbirler alındı.

Varyant nedeniyle futbol takımlarında da vakalar artmıştı. En son Galatasaray futbol kulübünde iki oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.

TFF’nin sitesindeki açıklama şöyle: ”Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.”