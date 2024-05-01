TFF’den ‘erken seçim’ çıkışı: Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği’nin ‘erken seçim’ çağrısına rağmen seçimli genel kurulun 18 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

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Çok sayıda kulüp TFF yönetimini krizler çıkarmak ve çözümler üretememekle suçluyor.

Bu nedenle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF’nin değişmesi gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor ama bu talep karşılık bulmuyor.

Kulüpler değişim için imza toplamaya başlamış ama TFF değişim için olağan süreç olan 18 Temmuz’a işaret etmişti. Kulüpler Birliği’nden paylaşılan açıklamada, seçimin haziranın ilk haftasında yapılmasının ‘elzem’ olduğu kaydedilmişti.

TFF, Kulüpler Birliği’nin seçimin erkene çekilmesi çağrısına şöyle cevap verdi:

* Kongre için ilan edilen tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, yakınlarına, TFF Genel Kurul üyelerine, kulüplerin sponsorlarına tehdit mesajları gönderen, toplumsal huzura zarar verecek kavgacı bir tavır takınan bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına asla izin verilmeyecektir. Görev süremiz boyunca futbol camiası içerisinde hakim kılmaya çalıştığımız diyalog ve iş birliği ortamına zarar vermeye çalışanların kötü niyetli eylem ve girişimleri, bir kez daha sonuçsuz kalacaktır.

* Günü değil geleceği kazanmak için çalışmalarını sürdüren, 2032’de ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olacak millî takımın temellerini atan TFF Yönetim Kurulu olarak, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk futbol kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.