TFF: Yayın ihalesinde evrak alma süresi uzatıldı

Lig maçları yayın ihalesi için gerekli dokümanları teslim alma süresi bir hafta uzatıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu’nun tanıdığı süre 26 Ocak itibariyle doldu. Bunun üzerine süre 2 Şubat’a kadar uzatıldı.

İhale 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için. Süper Lig ve 1’inci Lig maçlarını kapsayan ihale, kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacak.

29 Şubat’a kadar tamamlanması hedefleniyor

Teklif vermek için son tarih 14 Şubat Çarşamba günü. Teklifler komisyonca değerlendirilecek.

TFF’nin açıklamasına göre 29 Şubat’a kadar ihalenin tamamlanması hedefleniyor.

NTV’nin aktardığına göre bugüne kadar dört kurum ihale dosyasını aldı ve dört yabancı kurum da ihaleyle ilgileniyor.

Son olarak Kulüpler Birliği’nin 300 bin lira ödeyip ihale dosyasını aldığı bildirilmişti.