Yaramazlara biraz batar!

TFF sekiz kulübü uyardı: Zeminleri ‘ivedilikle’ iyileştirin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kötü zeminden dolayı sekiz kulübü uyardı.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 26’ncı haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu’nun zeminindeki bozukluklar gündem olmuştu.


NTV Spor’da yer alan habere göre TFF sekiz kulübe zeminlerin iyileştirilmesi için ivedi koduyla uyarı yazısı gönderdi.

Uyarılan kulüpler şöyle:

  • Sakaryaspor
  • Adanaspor
  • Gaziantep FK
  • Adana Demirspor
  • Antalyaspor
  • Alanyaspor
  • Hatayspor
  • Yeni Mersin İdman Yurdu

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

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