Tezkere ‘pratik nedenlerle’ iki yıl uzatılmış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Suriye ve Irak’ta görev yapmasına izin veren cumhurbaşkanlığı tezkeresinin neden iki yılı kapsadığı ve tezkere içeriğindeki ‘yabancı asker’ maddesine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilmişti.

CHP oylamada “Hayır” derken, içeriğe dair 14 soruyu gündeme getirmişti. Başlıca eleştiriler tezkerenin neden iki yılı kapsadığı ve yabancı asker kabulü gibi konular olmuştu.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Akar, bu iki konuya ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Arkadaşlar… Tezkeredeki bu yabancı asker vurgusu tamamen DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonu kapsamında yapılan mutabakatlar doğrultusunda konmuştur. Yani birlikte görev yaptığımız yabancı askerler var. Bu mutabakatlar kapsamında limanlarımızı ve gerektiğinde hava sahamızı ve üslerimizi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında kontrollü olarak kullanıma açtık. Oradaki üs bölgelerinde koalisyon güçleriyle iş birliği var. Bu nedenle tezkereye yabancı askerlerle ilgili maddeyi koyduk, zaten bir önceki tezkerede de var. Bunun dışında başka ne olabilir? İki yıl uzatılması ise tamamen pratik ve idari nedenledir.”