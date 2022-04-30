Teşvikiye Camisi’nde kesinti muamması: İBB açıklama yapınca işler değişti

Teşvikiye Muhtarlığı, Teşvikiye Camisi’nin elektriğinin yüksek fatura nedeniyle kesildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi faturayı ödeyeceğini duyurunca valilik ‘elektrikler hiç sönmedi’ dedi, muhtarlık önceki tweet’ini silip özür diledi.

Fotoğraf: Twitter

Teşvikiye Muhtarlığı, resmi sosyal medya hesabından Teşvikiye Camisi’nin elektrik faturasının yüksek olması nedeniyle ödenemediğini duyurdu: “Teşvikiye Camimiz’in elektrikleri, gelen yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için kesilmiş durumda. Cami cemaatimizin ve hocalarımızın, hem de Ramazan ayında bu durumda bırakılması üzücü bir durum.”

Bunun üzerine İBBHaber, Twitter’dan “Yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için elektriği kesilen Teşvikiye Camii’nin elektrik faturasını İBB ödeyecek” mesajını paylaştı.

Bir süre sonra Teşvikiye Muhtarlığı ilk mesajını silerek yeni bir paylaşım yaptı: “Teşviye Camisi’nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz.”

Muhtarlığın ardından İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Muhtarlığın mesajını alıntılayan valiliğin de mesajı şöyle: “Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı.”