Tesla’dan Hindistan’da fabrika kurma girişimi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, fabrika kurmak için Hindistan hükümetiyle temas halinde.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre Tesla, Hindistan hükümetiyle yıllık yaklaşık yarım milyon elektrikli araç üretme kapasitesine sahip bir fabrika kurmak için bir yatırım teklifini görüşüyor.

Habere göre Tesla, Hindistan’ı Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelere araba göndermek için bir ihracat üssü olarak kullanmayı düşünüyor.

Araçların başlangıç fiyatı 2 milyon rupi (24 bin 400 dolar) olacak ve bu, Hindistan’ın en ucuz elektrikli aracı MG Comet’in iki katından daha pahalı.

Geçen yıl Tesla’nın Hindistan’a giriş planları, hükümetin arabalarındaki ithalat vergilerini düşürmeyi reddetmesinin ardından durduruldu. Ülke, elektrikli araçlara %100’e varan ithalat vergisi uyguluyor.

Hindistan, Tesla’nın yerel olarak araç üretmesine hevesliydi ancak şirket, talebin büyüklüğünü görebilmek için arabalarını önce ülkeye ihraç etmek istediğini söyledi.