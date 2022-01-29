Tesla, Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu kuracak: İzmirliler bekliyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu kuracak. Konuyla ilgili İzmir’deki şoförler ve otomobilciler odası da ÖTV sorunun çözülmesi halinde elektrikli araçlara geçileceğini duyurdu.

Türkiye’de elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Son bir yılda elektrikli araç pazarı Türkiye’de yüzde 237 arttı. 2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 kaydedildi. 2020 yılında bu rakam 844 adetti.

Türkiye’de yükselen elektrikli araç talebi küresel alanda söz sahibi otomobil üreticilerinin dikkatini çekti.

ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla’nın Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getirdiği açıklanmıştı.

Tesla tüm modelleri getirmeden altyapılarını kurmak için de kolları sıvadı. Bu kapsamda Türkiye’de şarj istasyonları kurulacak.

‘Süper şarj’ istasyonları için Tesla’nın sitesinde Türkiye’den 10 il yer aldı. Bu iller, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, konuyla ilgili “ÖTV sorunu çözülürse ve şarj istasyonları da yaygınlaşırsa şoförler ve otomobilciler esnafı olarak biz acilen elektrikli araçlara geçeriz” dedi.