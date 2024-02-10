Tesla test sürüşü için Türkiye turuna çıkıyor

Türkiye’de popülerliği her geçen gün artan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye turu kapsamında bazı şehirleri ziyaret edecek.

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Tesla, Türkiye pazarına geçen yılın nisanında Model Y ile girmişti. Otomotiv devi, kısa sürede ülkede büyük ilgi topladı.

Shiftdelete’nin haberine göre bu ilgiyi daha da arttırmak isteyen Tesla, Türkiye turuna çıkıyor.

Model Y’nin tanıtılacağı turun durakları Sinop, Konya, Samsun, Mersin, Ordu, Adana, Giresun, Trabzon, Gaziantep.

İşte şehirler ve tarihleri:

Test sürüşü yapabilmek için randevu almak gerekiyor.

Tesla Model Y’nin özellikleri