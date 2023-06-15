Tesla hisseleri, iki haftada yüzde 40’tan fazla değerlendi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri, üst üste 13 gün yükselerek yüzde 40’tan fazla değer kazandı.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

ABD otomobil üreticileri Ford ve General Motors’un Tesla’nın şarj sistemini benimsemesiyle ilgili haberlerden sonra Tesla’nın hisseleri fırladı.

Reuters’ın aktardığına göre hisseler, iki haftada yüzde 40’tan fazla değer kazandı. Aralıksız yükselen hisseler dün düştü. Böylelikle yükseliş serisi bitmiş oldu.

İki haftalık süreçte Tesla’nın değeri 200 milyar dolardan fazla arttı.

Tesla hisseleri, Kasım 2021’den Aralık 2022’ye kadar yüzde 65 değer kaybetmişti. Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Twitter’daki CEO’luk görevini bırakmasıyla Tesla hisseleri yükselişe geçmişti. Tesla yatırımcıları, Musk’ın Twitter’a daha çok vakit ayırmasından dolayı Tesla’da yönetim zafiyeti oluştuğunu düşünüyordu.