Tesla, ABD’de yine indirime gitti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki bazı modelleri için yeniden indirime gitti.

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Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı.

Model 3’ün fiyatı yılın başında 63 bin dolarken şimdi 40 bin doların altına düştü. Tesla, Model S ve Model X’nin ABD’deki fiyatlarını artırmasına rağmen 2023’ün başına göre hala yüzde 20 daha ucuz.

Tesla, fiyatları bu yıl toplam altı kez düşürdü.

Şimdi de elektrikli araç üreticisinden bir indirim daha geldi.

Reuters’ın aktardığına göre Tesla, ABD envanterindeki bazı Model 3 arabalarında bin 300 dolardan fazla indirime gidiyor.

Şirket, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla fiyat düşürme stratejisini yürütüyor.