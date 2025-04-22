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Yaramazlara biraz batar!

'Teşkilat'ın yapımcısı: TRT, Aybüke'ye seçenek sundu ama o faydalanmadı

‘Teşkilat’ dizisinin yapımcısı Timur Savcı, oyuncu Aybüke Pusat’ın TRT’nin “Siyasi bir amacım yoktu” minvalinde bir açıklama yapması yönündeki teklifini reddettiğini söyledi.

Aybüke Pusat. Fotoğraf: TRT / Teşkilat

Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar nedeniyle 2 Nisan’da genel tüketim boykotu yapılmıştı.


Birçok ünlü isim gibi TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ adlı dizinin oyuncularından Pusat da boykot çağrısını 1 Nisan’da Instagram hesabından paylaşmış, sonrasında silmiş, buna karşılık hedef gösterilerek kovulması istenmişti.

TRT, 2 Nisan’da Pusat’ı diziden çıkardığını duyurmuştu.

‘TRT’nin tercihi, ben taraf değilim’

Bloomberg HT‘ye konuk olan dizinin yapımcısı Savcı şunları söyledi:

“TRT’nin doğal olarak tercihi ve buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok… Sosyal medyada birtakım kahramanlar, birtakım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er ya da geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben kendimi bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Sekiz kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok, ben bir taraf değilim.”

‘TRT seçenek de sundu fakat Aybüke faydalanmadı’

Savcı, şöyle devam etti: “Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT, Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı. TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler.”

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