Yaramazlara biraz batar!

‘Terör saldırılarına ilişkin başkanlık tezkeresi’ kabul edildi

Meclis’te ‘teröre karşı bildiri’ konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin oyuyla kabul edildi. 

Fotoğraf: AA

Irak’ın kuzeyinde PKK’yla çıkan çatışmada önceki ay 12 asker yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayınlandı.


CHP’yse bu bildiriye imza atmayarak parti olarak bildiri yayınlamıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil” demişti.

Genel Kurulun ‘terör’ gündemli toplantısının sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkere, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin olur oyuyla kabul edildi. 

Tezkerede özetle şunlar kaydedildi.

*Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.

*Bütün dünya bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.

CHP, ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı

MSB: Dokuz asker şehit oldu, dört asker yaralandı

MSB: Altı asker şehit oldu

MSB: Altı asker şehit oldu, bir asker yaralandı

MSB: Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

SON HABERLER

Hamas ile İsrail arasında ‘insani yardım’ anlaşması

İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki rehinelere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya vardığı bildirildi. AA’nın haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze’deki İsrailli rehinelerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, kentteki sivillere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatı için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Ensari, […]

Özbek ve Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.