‘Terör saldırılarına ilişkin başkanlık tezkeresi’ kabul edildi

Meclis’te ‘teröre karşı bildiri’ konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin oyuyla kabul edildi.

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Irak’ın kuzeyinde PKK’yla çıkan çatışmada önceki ay 12 asker yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayınlandı.

CHP’yse bu bildiriye imza atmayarak parti olarak bildiri yayınlamıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil” demişti.

Genel Kurulun ‘terör’ gündemli toplantısının sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkere, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin olur oyuyla kabul edildi.

Tezkerede özetle şunlar kaydedildi.

*Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.

*Bütün dünya bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.