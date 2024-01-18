‘Terminator’ Almanya’da gözaltına alındı

‘Terminator’ serisiyle bilinen ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, yanında getirdiği saati beyan etmediği gerekçesiyle Almanya’da üç saat boyunca gözaltında tutuldu.

Arnold Schwarzenegger. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Schwarzenegger, iklim krizi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşa yardım etmek amacıyla dün Almanya’ya gitti. Ünlü oyuncu, 26 bin avro (852 bin lira) değerindeki saatini açık artırmada yardım amaçlı satmayı planlıyordu.

Ancak Schwarzenegger, saatini Alman yetkililere beyan etmediğinden dolayı Münih Havalimanı’nda gümrük yetkililerince üç saat boyunca alıkonuldu.

The Guardian’ın aktardığına göre yetkililer, Schwarzenegger’den vergi ve cezalar dahil 35 bin avro (1,15 milyon lira) talep etti. Schwarzenegger kartla ödemeyi önerdi ancak yasalara göre bu paranın en az yarısının nakit olarak ödenmesi gerekiyor. Oyuncu, görevliler eşliğinde bankaya para çekmeye gitti.

Münih’teki ana gümrük idaresinin bir sözcüsü şunları söyledi: “Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi.”

Ünlü oyuncu, cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldı.