Terk edilen Nisa bebeğin annesi gözaltına alındı

İstanbul Pendik’te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz’ın sütannelik yaparak Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin annesi gözaltına alındı.

Bebeğin babasının kim olduğu ya da hakkında işlem yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Büşra Durmaz ve Nisa bebek. (Fotoğraf: AA)

Pendik’te görev yapan acil tıp teknikeri Durmaz’ın ‘süt kızım’ diye tanıttığı bebekle videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Twitter’da paylaşmıştı.

AA’nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik’teki boş bir arazide 29 Mart’ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını tespit etti.

Kadının Maltepe’den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D.’yi (22) Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

M.D.’nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik’teki evinde gözaltına alınan ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali’ suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.