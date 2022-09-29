Tepki çekmişti: Berber ve kuaförlerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması ertelendi

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023’e ertelendi.

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Ticaret Bakanlığı ‘esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda’, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almıştı. Karar 1 Ekim 2022 tarihinden yürürlüğe girecekti.

AA’nın haberine göre bakanlığın açıklamasında “Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir” dendi.

İşletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakıldı.