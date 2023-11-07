Tepki çeken filmin yapımcısı: Enkaza değil, kontrollü yıktırdığımız binaya set kurduk

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da, depremzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı filme yönelik tepkiler sürerken, yapımcı Bülent Durgun ‘enkaza’ değil kontrollü olarak yıktırdıkları binaya set kurduklarını açıkladı.

Fotoğraf: Set görseli

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce binanın yıkılmasına neden olmuştu.

Üzerinden dokuz ay geçmesine karşın bölgede hala birçok temel sorun çözülebilmiş değilken en büyük hasarı alan Hatay’da enkazların ortasına kurulan film seti tepki çekti.

Yönetmenliği Gürsel Ateş’in, yapımcılığını ise Bülent Durgun’un yaptığı ‘Şahsi Meselemiz’ adlı filmin depremzedelerin hassasiyetlerini görmezden gelerek gözleri önünde travmalarını tetikleyecek biçimde çekilmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Kepçelerle yıktık ve set haline getirdik

Tepkilerin ardından hesaplarını kapatarak sessizliğini koruyan yapımcı Durgun, Hürriyet‘e konuştu. Depremi unutturmamak için bu filmi çektiklerini söyleyen Durgun, eleştirilerenlerin neyi eleştirdiğini bilmediğini öne sürdü.

Ayrıca Durgun, dekor olarak enkazı değil, kontrollü şekilde yıktırdıkları az hasar almış binayı kullandıklarını açıkladı: “Filmi çektiğimiz bina depremde az hasar almış, yıkılmamış bir bina. Biz, kontrollü şekilde, kepçelerle yıktık ve set haline getirdik. Bunun için de izin adlık. Gerçekten yıkılmış bir bina değil orası.”

Kendi imkanlarımla çekiyorum

Durgun’un açıklaması şöyle:

*Aynı acıları yaşamış biriyim. Hunharca eleştiriyorlar ama eleştirdikleri insanın ne yapmak istediğini bilmiyorlar. Herkes bir ağızdan, ‘Depremi unutturmayalım’ diyor ama kimse bir şey yapmıyor. İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Bunu göstermeyelim, buradaki insanlık dramını anlatmayalım mı? Ayrıca Atatürk milliyetçisi, Erzurumlu bir insanım. Ne dedi atamız: ‘Hatay benim şahsi meselemdir.’ Hatay, benim de şahsi meselem. Bu meseleye sahip çıkmak, depremi unutturmamak, ‘deprem değil çürük binalar öldürür’ demek için elimi taşın altına koydum. Siyaset üstü bir film yapma çabasındayım. Deprem acılarını sömürerek maddi kazanç peşinde olduğum yazıldı. Amacım Hatay’ın gündemde kalması ve buraya yatırım yapılmasını sağlamak, para kazanmak değil. Sponsorum yok, hiçbir bakanlıktan da film için ödenek almadım. Filmi kendi imkanlarımla çekiyorum.